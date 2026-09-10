TMOOB Van İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz’da açılan davanın stadyum yıkımından önce yapıldığı belirtilerek, yeni stadyum için 2013 tarihli imar planlarında Çevreyolu güzergahında belirlenen alanın değerlendirilmesini istedi.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu ve bağlı meslek odaları, Van’da yapılması planlanan yeni stadyuma ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Van’ın çağdaş, güvenli ve yeterli kapasiteye sahip yeni bir stadyuma ihtiyacı olduğu belirtilirken, yargıya taşınan konunun stadyum yapılması değil, mevcut stadyumun bulunduğu alanda yeni tesis yapılmasını öngören imar planı değişiklikleri olduğu ifade edildi.

TMMOB, imar planı değişikliklerinin yer seçimi, ulaşım, trafik ve yaya güvenliği, otopark, afet güvenliği, yapı yoğunluğu, sosyal donatı dengesi, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı bakımından eksiklikler taşıdığını belirtti.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, kamuoyunda tartışılan dava sürecine ilişkin tarihleri de açıkladı. Dava konusu imar planı değişikliklerinin Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Nisan 2026 tarihli ve 129 sayılı kararıyla onaylandığı, 30 günlük askı sürecinin ardından 18 Mayıs 2026’da askıdan indirildiği belirtildi.

TMMOB Mimarlar Odasının plan değişikliklerini teknik ve hukuki yönden inceleyerek 14 Temmuz 2026 tarihinde, yasal 60 günlük dava açma süresi içerisinde yargıya başvurduğu kaydedildi. Mevcut stadyumun yıkımına ise 19 Ağustos 2026’da, davanın açılmasından 36 gün sonra başlandığı aktarıldı.

Yeni stadyumun yapım ihalesinin 30 Eylül 2026 tarihinde yapılmasının planlandığı ve yapım süresinin yaklaşık 700 gün olarak açıklandığı belirtilen açıklamada, dava ile yıkım sürecinin birbirinden farklı işlemler olduğuna değinildi.

Açıklamada, tribünlerin fiziki olarak yıkılması ile imar planı değişikliklerinin yargıya taşınmasının hukuken farklı işlemler olduğu belirtilerek, meslek odasının yargıya taşıdığı somut idari işlemin 17 Nisan 2026 tarihinde onaylanarak ilan edilen imar planı değişikliği olduğu ifade edildi.

“VANSPOR’UN ŞEHİR DIŞINDA OYNAMASININ SORUMLUSU MESLEK ODALARI DEĞİLDİR”

Açıklamada, Vanspor’un kent dışında maç oynamasının meslek odalarının yargı başvurusundan kaynaklanmadığı dile getirildi. TMMOB, mevcut stadyumun yeni tesis tamamlanmadan yıkılmasının kulübün şehir dışında oynamasına yol açtığını belirtti.

Meslek odası bu konudaki görüşünü şöyle açıkladı:

“Vanspor’un şehir dışında oynamasına yol açan temel karar, meslek odalarının yargı başvurusu değil; yeni stadyum tamamlanmadan mevcut stadyumun yıkılması ve yeni tesisin aynı yerde yapılmasının tercih edilmesidir. Yeni stadyum uygun bir alternatif alanda inşa edilseydi Vanspor, yeni tesis tamamlanıncaya kadar mevcut stadını kullanmaya devam edebilirdi. Mevcut stadyumun önce yıkılması ve ardından aynı yerde yaklaşık 700 gün süreceği açıklanan yeni bir yapım sürecine girilmesi, kulübün uzun süre kent dışında oynamasını daha baştan zorunlu hale getirmiştir.”

“ULAŞIM AÇISINDAN SORUN OLUŞACAK”

TMMOB açıklamasında, stadyum alanına ilişkin plan değişikliğinin yalnızca spor alanını kapsamadığı da belirtildi. 2023 yılında kesinleşen imar planında dava konusu alanda park, ibadet alanı, meydan, resmi kurum alanı, spor alanı, yaya yolu ve cep otoparkı bulunduğu aktarıldı.

Van Şehir Stadı’nın 1958 yılında 2 bin kişilik kapasiteyle hizmete girdiği belirtilen açıklamada, 1960 yılında yaklaşık 22 bin olan Van nüfusunun geçen sürede arttığı ve stadyum alanının yoğun konut, ticaret ve kamu kullanımlarının ortasında kaldığı ifade edildi.

TMMOB, mevcut stadyumda maç günlerinde trafik sıkışıklığı yaşandığını belirterek, yeni stadyumla birlikte yüksek yoğunluklu konut ve ticaret kullanımının aynı alana getirilmesinin ulaşım açısından sorun oluşturacağını ifade etti.

STADYUM KAPASİTESİ 14 BİN 982 KİŞİ

Yeni stadyum projesinde kapasitenin 14 bin 982 kişi olarak belirlendiği açıklanırken, araç ve seyirci giriş-çıkışlarının alanın doğusundaki 7 metre genişliğindeki yol üzerinden çözülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Stadyum kütlesini mevcut alana sığdırabilmek amacıyla D-300 yönünde yaklaşık 10 metre, diğer yol cephelerinde ise 3 metre çekme mesafesi bırakıldığı kaydedildi. Stadyum ile en yakın konut adası arasındaki mesafenin yaklaşık 15-20 metreye kadar düştüğü de açıklamada dile getirildi.

Basına yansıyan açıklamalarda stadyum kapasitesinin ilerleyen süreçte 20 bin kişiye çıkarılabileceğinin belirtildiğini aktaran TMMOB, bu kapasite artışının onaylı mimari projede nasıl gerçekleştirileceğinin açıklanmadığını gündeme taşıdı.

TMMOB açıklamasında, yaklaşık 15 bin, ilerleyen süreçte ise 20 bin kişinin aynı zaman aralığında giriş ve çıkış yapacağı bir stadyumda ev sahibi ve misafir takım taraftarlarının ayrıştırılması, yaya ve araç hareketlerinin birbirinden ayrılması, güvenli bekleme ve toplanma alanlarının oluşturulması, yeterli otomobil ve otobüs otoparkının ayrılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, planlama dosyasında yeterli ulaşım ve trafik etki analizi, kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi, otopark hesabı, kalabalık yönetimi ve acil tahliye senaryosu bulunmadığı ileri sürüldü.

TMMOB’DAN ÇEVREYOLU ÇAĞRISI

Açıklamada, Diyarbakır, Batman ve Kayseri’deki yeni stadyumlar başta olmak üzere farklı kentlerdeki uygulamalarda bu ölçekteki tesislerin ana ulaşım aksları, toplu taşıma, otopark, yaya güvenliği, tahliye ve gelecekteki büyüme olanaklarıyla birlikte planlandığı belirtildi.

TMMOB, 2013 tarihli planlarda Çevreyolu güzergahında belirlenen stadyum alanının neden terk edildiğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Meslek odası, söz konusu alanın güncel ulaşım, toplu taşıma, mülkiyet, otopark, yaya güvenliği, acil tahliye, afet güvenliği ve gelecekteki kapasite artışı ihtiyaçları bakımından değerlendirilmesini ve yeni stadyum yatırımının gerekli teknik çalışmalarla birlikte bu alana yönlendirilmesini talep etti.

Açıklamanın sonunda TMMOB, ilgili kurumlara onaylı stadyum projesi ve vaziyet planının kamuoyuyla paylaşılması, 14 bin 982 kişilik kapasitenin dayandığı ihtiyaç ve nüfus projeksiyonunun açıklanması, kapasitenin 20 bine nasıl çıkarılacağının ortaya konulması ve ulaşım, trafik, otopark, toplu taşıma, yaya güvenliği, kalabalık yönetimi ile acil tahliye analizlerinin nihai kapasite üzerinden yayımlanması çağrısında bulundu.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Biz Van’a stadyum yapılmasına karşı değiliz. Van’ın hatalı bir yer seçimine, gelecekte yetersiz kalabilecek kapasiteye, azaltılan kamusal alanlara ve çözümsüz bırakılan ulaşım, otopark ve güvenlik sorunlarına mahkum edilmesine karşıyız. Van herhangi bir stadyumu değil; doğru yerde, yeterli kapasitede, güvenli, erişilebilir, çevresiyle uyumlu ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir stadyumu hak etmektedir.”