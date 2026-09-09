Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, ligin 7. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını Altınordu tesislerinde sürdüren Van Spor Futbol Kulübü, sahadan galibiyetle ayrılarak derin bir nefes almak istiyor.

6 MAÇTA 1 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü kötü başladığı ligde toparlanma sinyalleri veriyor. 6 haftalık periyotta 1 galibiyet alabilen Van Spor Futbol Kulübü 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz 3 maçtan ise eli boş ayrıldı.

Oynadığı 6 maçta 7 gol atan Van Spor Futbol Kulübü kalesinde de 13 gol gördü. 5 puana sahip olan kırmızı – siyahlılar, ligde 15. sırada bulunuyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Van Spor ile karşılaşacak olan Keçtaş Ankara Keçiörengücü şuana kadar dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 6 lig maçından 3’ünü kazanan Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgisi bulunan konuk ekip 15 golle şuana kadar ligde en çok gol kaydeden takım olarak öne çıkıyor. Keçtaş Ankara Keçiörengücü 6 maçta kalesinde de 8 gol gördü. 11 puana sahip olan konuk ekip, ligde 6. sırada yer alıyor.

MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Van Spor Futbol Kulübü ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 12 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.