Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korku dolu anlar!

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur mücadelelerinin programı şöyle:

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