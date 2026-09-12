Beşiktaş, Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çaldı. Hasova’nın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı üstlendi.

Siyah-beyazlılar mücadeleye; “Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Trossard, Oh” 11’i ile çıktı. Konuk Erzurumspor FK ise “Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Cardoso, Owusu, Baiye, Rodriguez, Eren Tozlu” 11’i ile sahada yer aldı.

Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle karşılaşmaya oldukça baskılı başladı. Maçın hemen başında Oh ve Cerny ile rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlılar, aradığı golü 21’inci dakikada duran toptan buldu. Sağ kanattan kazanılan kornerde Orkun ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Emirhan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Beşiktaş 27’nci dakikada farkı 2’ye çıkarttı.

Trossard’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Oh, meşin yuvarlağı yerden ceza sahasına gönderdi. Trossard’ın kayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0. Beşiktaş ilk yarının son anlarında üst üste pozisyonlar yakaladı. Olaitan ve Oh ile gole yaklaşsan siyah-beyazlılar kaleci Ertuğrul’u geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı 2-0’lık skorla sona erdi.

Beşiktaş’ta Trossard’ın 50’nci dakikada attığı gol Agbadou’nun elle oynadığı gerekçesiyle, 54’üncü dakikada ise Cerny ile bulduğu gol Çek oyuncunun faul yaptığı nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Konuk Erzurumspor FK’da 75’inci dakikada Diabate’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı. Beşiktaş, 82’nci dakikada farkı 3’e çıkarttı. Sol kanattan Kartal Kayra’nın ortasında Murillo kafayla içeri çevirdi.

Altıpasın hemen üstünde İlhan Fakılı’nın ayak koyduğu top ağlara gitti: 3-0. 88’inci dakikada Erzurumspor FK gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Mustafa Fettahoğlu ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mustafa Yumlu, topu kontrol ettikten sonra plasesini yaptı, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.