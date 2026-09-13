2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sona erdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimlerinin tamamlanmasının ardından tüm öğrenciler yarın (14 Eylül Pazartesi) ders başı yapacak.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin verilerine göre; il genelinde bin 600’ü aşkın okul ve kurumda 300 bine yakın öğrenci ile 20 bine yakın öğretmen ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü (yarın) başlayacak.

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek, ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

Yeni eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.