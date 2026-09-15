Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korku dolu anlar!

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Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.

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