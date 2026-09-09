Van’da konut ve kira fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korurken, Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’daki yapılaşma ve şehir planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Van’ın tek bir noktaya ve caddeye sıkıştığını belirten Özdek, alternatif yerleşim alanlarının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Van’da yıllardır devam eden çarpık kentleşme sorununun bulunduğunu ifade eden Özdek, kentin kontrolsüz şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti. Van’da ekonomik sıkıntıların daha ağır hissedildiğini belirten Özdek, kentin belirli bir bölgede yoğunlaşmasının konut ve kira sorununu artırdığını söyledi.

“VATANDAŞIN EV ALMA HAYALİ GÜNDEN GÜNE YOK OLUYOR”

Konut ve kira fiyatlarının artışında ekonomik koşulların yanı sıra Van’daki planlama sorunlarına da işaret eden Özdek, şunları söyledi:

“Açık konuşalım; Bu şehir planlı bir şekilde büyümedikçe ne ev fiyatları düşecek ne de bu kiralar duracak. Vatandaşın başını sokacak bir ev alma hayali günden güne yok oluyor, Van’da kiralar aldı başını gitti, durdurulamıyor da. Zaten yılların getirdiği bir çarpık kentleşme sorunumuz var, üzerine bir de şehir kontrolsüz şekilde büyümeye devam ediyor. Bütün emtialara, her şeye zam geliyor, doğru. Van’da ekonomik sıkıntı hissedilir noktalarda. Neden biliyor musunuz? Çünkü koca şehri götürdük tek bir noktaya, tek bir caddeye sıkıştırdık! Alternatif cazibe merkezlerinin, yeni yerleşim alanlarının önünü bir türlü açmıyoruz.” dedi.

“BU ŞEHİR ARTIK BU YÜKÜ KALDIRMIYOR”

Vatandaşların konut sahibi olma ve kiralık ev bulma konusunda yaşadığı sorunlara da değinen Özdek, Van’da yeni yerleşim alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Van’ın merkezdeki yoğunluğunun yeni yerleşim alanları ve cazibe merkezleriyle azaltılması gerektiğini belirten Özdek, “Vatandaş bugün ev alamıyorsa, kiralık yer bulamıyorsa, yanlış giden bir durum vardır. Bu şehir artık bu yükü kaldırmıyor, çekilmez bir hale geldi. Van’ın bir an önce genişlemesi, merkezdeki bu acayip kalabalığın ve yığılmanın yeni cazibe merkezleri kurularak dışarıya doğru dağıtılması şart. Bizler artık bu şehrin akıl dinamiklerinin, yetkililerinin, odalarının bir araya gelmesini istiyoruz. Masaya oturulmalı ve bu memleket için somut adım atılmalı”

Van’daki sorunların çözümü için yerel yönetimler, kamu kurumları, meslek odaları ve ildeki diğer dinamiklerinin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Özdek, ortak bir çalışma yürütülmesi çağrısında bulundu.