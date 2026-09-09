KOSGEB tarafından Van’daki girişimci ve işletmelerin güncel destek programları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla toplantı düzenlenecek. İşletmelerin finansman, kapasite geliştirme ve istihdam alanlarında yararlanabileceği desteklerin ele alınacağı programda, başvuru süreçleri ve desteklerin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Toplantıda Yapay Zeka Kredi Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı ele alınacak. Program kapsamında söz konusu desteklerin kapsamı, yararlanma koşulları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılması bekleniyor.

KOSGEB’in düzenleyeceği programla Van’daki girişimci ve işletmelerin güncel destek mekanizmaları hakkında bilgi edinmesi ve kendileri için uygun desteklerden haberdar olması amaçlanıyor.

10 Eylül’de (yarın) saat 14.00’te başlayacak toplantıda girişimci ve işletmelere KOSGEB tarafından sunulan destekler hakkında bilgi verilecek.