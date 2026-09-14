Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 7. Haftasında şuana kadar 9 maç oynanırken, haftanın son maçı da bugün Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş. arasında oynanacak.

VANSPOR 1 PUAN ALDI

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü haftayı 1 puanla kapattı. Güçlü rakiplerden Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan kırmızı – siyahlılar, geriye düştüğü maçta 1 – 1’lik skoru yakaladı ve iyi oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, puanını 6’ya yükseltti ve 7. haftayı 6 puanla tamamlamış oldu.

BUGÜN TEK MAÇ OYNANACAK

Trendyol 1. Lig 7. Haftasında bugün bir maç oynanacak. Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00’de başlayacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

Sms Grup Sarıyer 1 - 1 Bandırma Spor

Boluspor 1 - 1 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1 - 1 Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Eminevim Ümraniyespor 1 - 2 Antalyaspor A.Ş.

Bodrum FK 4 - 0 Batman Petrol Spor A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1 - 0 Mardin 1969 Spor

Ekenler Beton Sivasspor 1 - 1 Muğlaspor Kulübü

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 1 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Bursaspor 2 - 2 Turka Esenler Erokspor

14.09.2026 20:00 Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş.

Kaynak: Umut Tarhan