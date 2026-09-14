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Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

Trendyol 1. Lig 7. Haftasında bugün bir maç oynanacak. Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00’de başlayacak.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, puanını 6’ya yükseltti ve 7. haftayı 6 puanla tamamlamış oldu.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü haftayı 1 puanla kapattı. Güçlü rakiplerden Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan kırmızı – siyahlılar, geriye düştüğü maçta 1 – 1’lik skoru yakaladı ve iyi oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 7. Haftasında şuana kadar 9 maç oynanırken, haftanın son maçı da bugün Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş. arasında oynanacak.

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