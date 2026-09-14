Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 7. Haftasında şuana kadar 9 maç oynanırken, haftanın son maçı da bugün Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş. arasında oynanacak.
VANSPOR 1 PUAN ALDI
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü haftayı 1 puanla kapattı. Güçlü rakiplerden Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan kırmızı – siyahlılar, geriye düştüğü maçta 1 – 1’lik skoru yakaladı ve iyi oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı.
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, puanını 6’ya yükseltti ve 7. haftayı 6 puanla tamamlamış oldu.
BUGÜN TEK MAÇ OYNANACAK
Trendyol 1. Lig 7. Haftasında bugün bir maç oynanacak. Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor A.Ş. karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00’de başlayacak.
HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında şuana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
Sms Grup Sarıyer 1 - 1 Bandırma Spor
Boluspor 1 - 1 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1 - 1 Keçtaş Ankara Keçiörengücü
Eminevim Ümraniyespor 1 - 2 Antalyaspor A.Ş.
Bodrum FK 4 - 0 Batman Petrol Spor A.Ş.
Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1 - 0 Mardin 1969 Spor
Ekenler Beton Sivasspor 1 - 1 Muğlaspor Kulübü
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 1 - 1 Manisa Futbol Kulübü
Bursaspor 2 - 2 Turka Esenler Erokspor
14.09.2026 20:00 Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor A.Ş.