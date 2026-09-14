2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla başlarken, Diva-Sen Van İl Başkanı Mahmut Aykut yeni eğitim yılı dolayısıyla öğretmenler, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velilere yönelik temennilerini paylaştı. Aykut, yeni dönemin eğitim camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Diva-Sen Van İl Başkanı Mahmut Aykut, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, okulların ve Kur’an kurslarının yeni dönemde kapılarını öğrencilere açacağını belirtti.

Eğitimcilerin görevlerine de değinen Aykut, milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, ahlaklı ve donanımlı nesiller yetiştirilmesinde öğretmenler ile Kur’an kursu öğreticilerinin görev yaptığını belirterek, “Yarın itibarıyla kapılarını ilme, irfana ve güzel ahlaka açan okullarımızın ve Kur’an kurslarımızın yeni eğitim-öğretim yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgili, ahlaklı ve donanımlı nesiller yetiştirmek adına büyük bir özveriyle görev yapan mukaddes din hizmetinin neferleri Kur’an Kursu Öğreticilerimize ve eğitim meşalesini taşıyan değerli Öğretmenlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere de değinen Aykut, yeni eğitim yılında azim, gayret ve zihin açıklığıyla başarılı bir dönem geçirmelerini diledi. Aykut, yeni eğitim döneminin eğitim camiası, din görevlileri, veliler, öğrenciler ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.