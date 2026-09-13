TÜRK Kızılay, 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin kan bağışı verilerini paylaştı. Türk Kızılay'ın verilerine göre en yüksek kan bağışı oranının 20 yaşındaki gençlerde görüldüğü, yaz aylarında yapılan kan bağışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttığı kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, “Ocak-ağustos dönemine ait veriler, kan bağışında genç nüfusun öne çıktığını ortaya koydu. Bu dönemde toplanan 2 milyon 7 bin 440 ünite kan bağışının yaş dağılımına bakıldığında, en yüksek kan bağışı oranının 20 yaşındaki bağışçılarda olduğu görüldü. 20 yaşı sırasıyla 21 ve 19 yaşındaki gençler izledi” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Tatil dönemi nedeniyle genellikle azalma eğilimi gösteren kan bağışlarında bu yıl yaz aylarında farklı bir tablo ortaya çıktı. Haziran-ağustos döneminde 761 bin 40 ünite kan bağışı alındı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artışa karşılık geliyor. Türk Kızılay, bu artışta genç bağışçıların düzenli katılımının önemli bir payı olduğunu belirtiyor.

“Veriler, kadın bağışçıların oranının da yükseldiğini gösterdi. 2025 yılının ilk 8 ayında yüzde 13,39 olan kadın bağışçı oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,47'ye çıktı. Uzun süre stoklanamayan kan, sürekli ihtiyaç duyulan bir tedavi aracı. Bu nedenle Türk Kızılay, başta gençler olmak üzere tüm bağışçıları yıl boyunca düzenli kan bağışında bulunmaya teşvik ediyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kanver.org internet adresi, Kızılay Mobil Kan Bağışı Uygulaması veya 168 çağrı merkezi üzerinden randevu alarak en yakın kan bağış noktasına başvurabiliyor.”