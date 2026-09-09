Van Fen Lisesi Kampüsü projesine ilişkin detayları AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu paylaştı. Kampüsün, eğitim alanlarının yanı sıra öğrencilerin barınma, sosyal ve sportif ihtiyaçlarına yönelik farklı bölümleri de içereceği belirtildi.

Proje kapsamında 24 derslikli Fen Lisesi bulunacak. Kampüste öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik 100 kişilik erkek öğrenci pansiyonu ve 100 kişilik kız öğrenci pansiyonu yer alacak.

Kampüsün sosyal ve ortak kullanım alanları arasında 240 kişilik yemekhane, 200 kişilik cami ve 200 kişilik konferans salonu olacak. Öğrencilerin sportif faaliyetleri için kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da kampüs içerisinde yer alacak.

Projede ayrıca öğrencilerin kullanımına yönelik kütüphane, geniş peyzaj ve yürüyüş alanları bulunacak.

Türkmenoğlu, kampüs projesinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kapsamlı bir eğitim ortamı sunacağını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Van’ımızın eğitim altyapısına değer katacak modern ve donanımlı Van Fen Lisesi Kampüsü projesi, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek kapsamlı bir eğitim ortamı sunacak. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır, Van’ımızın gençleri için daha güçlü, daha nitelikli ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim imkanları oluşturmak için çalışıyoruz.”