Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçlarını açıkladı. Ajansın 15 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda, başarılı projeler listesine yer verildi.

Program kapsamında başarılı bulunan projeler arasında Van, Bitlis ve Hakkari'den başvurular yer aldı. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti tarafından sunulan “Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi” projesi başarılı projeler listesinde yer aldı.

Tușba Kaymakamlığı'nın “Yenilikçi Tuşba Erasmus Proje Döngüsü ve Kurumsal Yetkinlik Pratiği” projesi de destek almaya hak kazanan projeler arasında bulundu.

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hakkari’de Proje Hazırlama ve Fon Kaynaklarına Erişim Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi listede yer aldı.

S.S. Yeşilova Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin “Kooperatifçilikten Kurumsallaşmaya Eğitim Yol Haritası ve Danışmanlık Projesi” de başarılı projeler arasında gösterildi.

Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü'nün “Bölge Basınına Drone Eğitimi ile Kapasite Geliştirme Programı” projesi de destek almaya hak kazandı.

Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği'nin “Bir Bavul Dolusu Hediyelik Eşya Projesi” ile Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi Kapasitesinin Artırılması” projeleri de başarılı projeler listesinde yer aldı.

Böylece 2026 Yılı Teknik Destek Programı'nın 4. döneminde toplam 7 proje başarılı olarak ilan edildi.