Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde Ağustos 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 911 bin 879’a ulaştı. Van’da kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 99 bin 852 olarak açıklandı.

Van’daki motorlu kara taşıtlarının 39 bin 695’ini otomobiller oluştururken, 25 bin 108 kamyonet, 11 bin 312 motosiklet ve 9 bin 872 traktör bulunuyor. Verilere göre Van’da 6 bin 110 minibüs, 6 bin 30 kamyon, 867 otobüs ve 858 özel amaçlı taşıt kayıtlı.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla motorlu kara taşıtı 259 bin 343 ile Malatya’da bulunuyor. Malatya’yı 185 bin 1 taşıtla Elazığ, 159 bin 38 taşıtla Erzurum ve 99 bin 852 taşıtla Van takip ediyor.

Bölgede Erzincan’da 86 bin 929, Kars’ta 56 bin 733, Muş’ta 44 bin 305, Iğdır’da 40 bin 340 ve Ağrı’da 38 bin 866 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bitlis’te 31 bin 719, Bingöl’de 27 bin 111, Ardahan’da 22 bin 904 ve Tunceli’de 14 bin 825 taşıt kayıtlı.

Hakkari ise 12 bin 353 motorlu kara taşıtı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük taşıt sayısına sahip il oldu. Türkiye genelinde ise en fazla motorlu kara taşıtı 6 milyon 483 bin 85 ile İstanbul’da, en az taşıt 12 bin 353 ile Hakkari’de bulunuyor.

Türkiye genelindeki 34 milyon 911 bin 879 taşıtın 18 milyon 37 bin 907’sini otomobil, 7 milyon 608 bin 433’ünü motosiklet, 4 milyon 993 bin 334’ünü kamyonet ve 2 milyon 335 bin 950’sini traktör oluşturuyor. Ayrıca Türkiye genelinde 1 milyon 56 bin 857 kamyon, 543 bin 697 minibüs, 217 bin 354 otobüs ve 118 bin 347 özel amaçlı taşıt kayıtlı olarak yer alıyor.