Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde yapılan değerlendirmelerin ardından, ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu belirlenen bebek için hava ambulansı talep edildi. Minik hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla gerçekleştirilen sevk sırasında bebeğin sağlık durumu yakından takip edilirken, minik hasta ileri tetkik ve tedavisi için Van’daki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, henüz 1 günlük olan bebeğin sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılması ailesine de umut oldu.