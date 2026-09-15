Adalet Bakanlığı ile çeşitli kurumlar arasında yürütülen iş birliği kapsamında Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İl Müftülüğüne bağlı 23 camide temizlik faaliyeti yürütüldü. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla 8 okulda da 12 denetimli serbestlik yükümlüsü ile temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yükümlüler, camilerin ibadete daha uygun hale getirilmesi ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlanması çalışmalarında aktif görev aldı. Toplum yararına gerçekleştirilen çalışmalarla hem kamu hizmetlerine katkı sağlanması hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılmasına destek olunması amaçlandı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan değerlendirmede, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda kurumlar arası iş birliklerinin ve toplum yararına yönelik sosyal fayda çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.