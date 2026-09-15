Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kardiyoloji ve Anjiyo bölümünde 13 Eylül Pazar günü yoğun dumanlanma ve yangın meydana geldi. Yangının ardından hastanede zarar gören alanların durumunun belirlenmesi amacıyla inceleme gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve beraberindeki hizmet başkanları, yangın nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak üzere SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette hastane yöneticileri, hekimler ve sağlık personeline geçmiş olsun dilekleri iletildi. Yangın sırasında ve sonrasında yürütülen çalışmalardaki özverileri dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane yönetimine, süreçte gerçekleştirilen planlama ve koordinasyon çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.