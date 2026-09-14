Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi açık iş verileri belli oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde 1 milyon 616 bin 731 açık iş kayıtlara geçerken, Van’da bu sayı 7 bin 36 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde kayıtlara geçen 1 milyon 616 bin 731 açık işin 6 bin 562’si kamu sektöründe, 1 milyon 610 bin 169’u özel sektörde yer aldı. 2025 yılının aynı döneminde ise Türkiye genelinde toplam 1 milyon 615 bin 885 açık iş kaydedilmişti. Bunların 24 bin 255’i kamu sektöründe, 1 milyon 591 bin 630’u özel sektörde yer almıştı.

Buna göre Türkiye genelinde toplam açık iş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 846 arttı ve artış oranı yüzde 0,05 oldu. Kamu sektöründeki açık iş sayısı 17 bin 693 azalarak yüzde 72,95 düştü, özel sektördeki açık iş sayısı ise 18 bin 539 arttı ve yüzde 1,16 yükseldi.

Van’da ise 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam 7 bin 36 açık iş kayıtlara geçti. Bu açık işlerin 1’i kamu sektöründe, 7 bin 35’i özel sektörde yer aldı.

Geçen yılın aynı döneminde Van’da toplam 7 bin 733 açık iş kaydedilmişti, bunların 9’u kamu sektöründe, 7 bin 724’ü özel sektörde bulunuyordu. Van’da toplam açık iş sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre 697 azaldı ve yüzde 9,01 düşüş kaydedildi. Kamu sektöründeki açık iş sayısı 8 azalarak yüzde 88,89 düştü. Özel sektördeki açık iş sayısı ise 689 azaldı ve yüzde 8,92 geriledi.