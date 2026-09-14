Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, Ermenistan’a gerçekleştirilen ziyaretlerde sektör temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan tarafının Alican Sınır Kapısı’nın açılması konusunda hazır ve istekli olduğunu belirten Beyaz, sınır kapısının açılmasının Van’ın turizm ve ticaretine katkı sağlayacağını ifade etti.

Van Turizmciler Derneği üyesi üç kişiyle birlikte Ermenistan’da bulunan Murat Beyaz, farklı kurumlardan temsilcilerin de katıldığı temaslarda sektör temsilcileri ve iş dünyasından isimlerle görüştüklerini belirtti.

“ALİCAN SINIR KAPISI'NIN AÇILMASI KONUSUNDA OLDUKÇA İSTEKLİLER”

Ermenistan tarafının Alican Sınır Kapısı’nın açılmasını istediğini aktaran Beyaz, “Ermenistan tarafındaki sektör temsilcileriyle ve iş dünyasından insanlarla temaslarda bulunduk. Ermenistan tarafı hazır, Alican Sınır Kapısı'nın açılması konusunda oldukça istekliler. Görüştüğümüz kişiler, kapının açılmasını çok istediklerini ve Türkiye'yi dünyaya açılacakları bir kapı olarak gördüklerini ifade ettiler.” diye kaydetti.

“GELİŞMELER YAŞANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İki ülke arasında hava ulaşımının bulunduğuna değinen Beyaz, kara sınır kapısının kapalı olmasının karşılıklı ulaşımı zorlaştırdığını belirterek, “Biz nasıl İran pazarına ihtiyaç duyuyorsak, onlar da kapının açılmasıyla mevcut mahrumiyetten kurtulacaklarını düşünüyor. Ancak şu ana kadar Ermenistan tarafının bu talebine bir karşılık gelmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki süreçte bununla ilgili gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum. Biz bunu zaten yıllardır dile getiriyoruz. Türk Hava Yolları ile Ermenistan merkezli FlyOne Armenia arasında karşılıklı uçuşlar yapılıyor. İki ülke arasında hava ulaşımı varken kara sınır kapısının kapalı olması açıkçası çok anlamlı değil.” diye konuştu.

“BÖLGEMİZİN BU KAPININ AÇILMASINA İHTİYACI VAR”

Van Turizmciler Derneği olarak Ermenistan’a yönelik ziyaretlerin sürdüğünü aktaran Beyaz, haziran ayında 12-13 kişilik bir grubun Ermenistan’a gönderildiğini, eylül ayının başında ise üç dernek üyesi ve farklı kurumlardan temsilcilerle yeniden ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beyaz, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, “Bölgemizin hem turizm hem de ticaret açısından bu kapının açılmasına ihtiyacı var. Bu nedenle karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesi gerekiyor. Van Turizmciler Derneği olarak haziran ayında 12-13 arkadaşımızı Ermenistan'a göndermiştik. Eylül ayının başında da üç arkadaşımız ve farklı kurumlardan temsilcilerle yeniden orada bulunduk. Bu gidiş gelişleri sıklaştıracağız, onlar da gelecek, biz de gitmeye devam edeceğiz. Kapının açılması, bölgemizin ticaretine ve turizmine, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kültürel ilişkilere önemli katkı sunacaktır. Turizm açısından baktığımızda, Ermenistan bizim için ikinci bir İran pazarı olabilir.” dedi.

“ERMENİSTAN'DAN BÖLGEMİZE YÖNELİK CİDDİ BİR İLGİ VAR”

Alican Sınır Kapısı’nın açılmasıyla bölgedeki turizm ve ticaret hareketliliğinin artabileceğini belirten Beyaz, Ermenistan’ın Van için yeni bir turizm pazarı oluşturabileceğini söyledi.

Beyaz, “Elbette İran'ın nüfusu 80 milyonu aşarken Ermenistan'ın nüfusu yaklaşık 3,5 milyon. Ancak Ermenistan'dan bölgemize yönelik ciddi bir ilgi var. Şu anda ulaşımın Gürcistan üzerinden sağlanması yolculuğu oldukça uzatıyor. Ermenistan'a ulaşım 12-13 saatten başlayıp 17-18 saate kadar çıkabiliyor. Bu nedenle karşılıklı ziyaretler zorlaşıyor, kapının açılmasıyla Van'dan Erivan'a yaklaşık 4,5-5 saatte ulaşabileceğiz. Bu, hem bizim için hem de Ermenistan tarafından gelecek ziyaretçiler açısından çok büyük bir kolaylık sağlayacak.” ifadelerini kullandı.