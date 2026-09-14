Van Gölü Havzası’nda son 20-25 yıllık verilerde sıcaklık artışı, buharlaşmanın şiddetlenmesi ve yağışlarda azalma görüldüğünü belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, sıcak hava dalgalarının da geçmiş dönemlere göre arttığını söyledi.

Geleceğe yönelik modellemelerde sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin daha da artacağının öngörüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, bu değişimin havzanın iklim yapısını da etkileyebileceğini kaydetti.

“SICAK HAVA DALGALARI AÇISINDAN CİDDİ BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Van Gölü Havzası’nın son 20-25 yıllık verilerine bakıldığında sıcaklık artışı, buharlaşmada şiddetlenme ve yağışlarda azalma görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, sıcak hava dalgalarındaki artışa da değindi. Alaeddinoğlu, geleceğe ilişkin yapılan modellemelerde bu eğilimin devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Alaeddinoğlu, “Geçmişle kıyasladığımızda burayı ilgilendiren sıcak hava dalgaları açısından ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Modellemelerle yaptığımız bütün analizlerde, geleceğe ilişkin projeksiyonlarda ortaya çıkan tabloda bunların daha da artacağı, sıklığının ve şiddetinin artacağı yönünde.

Bunlar düşünüldüğünde hakikaten havzayı gelecekte belki daha zorlu bir süreç bekleyecek. Bu durumu yönetmek zorundayız. Burası kapalı bir havza, dışarıdan su getirme şansınız maalesef çok sınırlı ve çok büyük maliyetler gerektirir. Sıcaklık artışı ve sıcak hava dalgalarının devam etmesi halinde havzanın iklim yapısında da önemli değişiklikler yaşanabilir.” dedi.

Sıcaklık artışının ve sıcak hava dalgalarının devam etmesi halinde havzanın iklim yapısında önemli değişiklikler yaşanabileceğini belirten Alaeddinoğlu, bölgenin gelecekte Akdeniz ikliminin özelliklerini taşıyabileceğini ifade etti.

“GÖLÜN KIYILARINDA ALAN KAYBI YAŞANABİLİR”

Alaeddinoğlu, “Muhtemelen yakın gelecekte buranın iklimi büyük ölçüde Akdeniz iklimine evrilecek. Akdeniz ikliminin özelliği de yaz aylarının çok daha sıcak ve kurak geçtiği bir mevsim sunar. Dolayısıyla buna hazır olmak durumundayız, yani havzayı buna hazırlamak durumundayız. Göl, alan kaybedecek. Çok belirgin olmasa da özellikle sığ kıyılar, yani akarsuların göle katıldığı, malzemenin taşındığı ve doldurduğu sahil kısımlarının önemli bir bölümünü kara şeklinde göreceğiz. Buna tanıklık edeceğiz.” diye konuştu.

Alaeddinoğlu havzanın gelecekte karşılaşabileceği koşulların yönetilmesi gerektiğini ifade etti.