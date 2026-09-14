Türkiye, depreme dirençli şehirler inşa etmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde başlayan bu seferberlik kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde birçok proje hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sahada çalışmalarını sürdürüyor ve projelerin hızla bitmesine olanak sağlıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' uygulaması da dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek ve yüksek kira fiyatlarını dengelemek amacıyla planlandı.

Bu kapsamda da başvurular bugün başladı.

KİRALIK KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI

İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden başvuralarını gerçekleştirebiliyor.

15 SORUDA DETAYLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık konutlara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, 15 soruda kiralık konutlara ilişkin detaylar yer aldı.

Kurum paylaşımına, "İstanbul’da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık.

Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?" notunu düştü.

1-Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

2- İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

3- Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

4- Projeye başvuru şartları nelerdir?

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

•Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

•Evli olmak.

•En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

•Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

•Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması,

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

5- İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?

Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

6- İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler, istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

7- Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?

Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

8- Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar, başvuru yapamayacak.

9- Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?

Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekmektedir.

10- Projede kaç tip ev yer alacak?

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

11- Yıllık kira artışı olacak mı?

Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak.

12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

12- Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

13- Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

Hayır, başvuru yapamazlar.

14-Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14/09/2026 - 25/09/2026 tarihleri arasında alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecektir.

15-3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?

Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.