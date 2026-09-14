Güvenlik güçlerince, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelindeki okul ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Kent genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle denetim ve uygulama yapan polis ekipleri, okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı, araçları ve sürücüleri kontrol etti.

Helikopter ve dron destekli kontrollerin yapıldığı okul çevrelerindeki tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis, Çevik Kuvvet, Trafik, Çocuk ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Yüksek'ten ilkokul ziyareti

Denetimler kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Altındağ'daki Yenidoğan Polis Amca İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle İstiklal Marşı okuyan Yüksek, çocuklara hediyeler dağıttı.

Yüksek, okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Okullarda sıkı denetim

Çankaya Lisesi önünde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevresinde oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla denetim yaptı.

Okul servis araçlarını denetleyen trafik ekipleri de okul çevrelerindeki trafik akışına yönelik kontrolleri gerçekleştirdi, servis araçlarının ve sürücülerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Kent genelinde eğitim-öğretim yılı boyunca, 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi okul ve çevrelerinde görev yapacak.

Jandarma ekipleri de sorumluluk sahasında denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimlerde bulunuldu.

Uygulamada, okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Ayrıca okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere yönelik kontroller ile okul servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kadıköy’deki Hüseyin Ayaz Ortaokulu önünde denetim noktası oluşturan Çocuk Şube, Mobil Okul Timi, Trafik, Asayiş ve Motosikletli ekipler, okul ve çevrelerinde güvenlik uygulaması yaptı.

Denetimde araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT sorgusu yapıldı ve şüpheli kişilerin üstü arandı.

Bağcılar Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki denetimde ekipler, şüphelendikleri araçları kontrol etti.

Ekipler, şüpheli kişilerin üst aramasını yaptı ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi.

Uygulama dronla da takip edildi.