Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da yeni eğitim öğretim dönemi coşkuyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hatuniye İlkokulunda düzenlenen açılış programı renkli görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler, sınıflarını ve öğretmenlerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştirmek için fedakarca görev yaptığını vurgulayan Vali Balcı, her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını kaydetti. İl genelinde yürütülen eğitim yatırımlarına da değinen Vali Ozan Balcı, "Devletin ve milletin bütün imkanlarını eğitime sunmaya devam ediyoruz.

Eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışıyoruz. Aslında eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışmak şehri geleceğe hazırlamak, çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak demek. Yeni eğitim öğretim yılının şehrimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, Vanlı annelere, babalara, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilere kazasız belasız, sevgiyle, başarılarla dolu güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından ilk ders zilini çalan Vali Balcı, protokol üyeleriyle sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Törene Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.