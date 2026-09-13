Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da öğrenciler yarın (14 Eylül Pazartesi) yeni eğitim yılına başlayacak. Okul hazırlıkları sürerken, özellikle ilk kez okula başlayacak çocukların yaşayabileceği kaygı ve uyum sorunlarında ailelerin yaklaşımı önem taşıyor. Çocuk ve ergen terapisti Psikolog Pelin İnan, ailelere çocukların kaygılarını küçümsememeleri ve okulun ilk günlerinde baskı kurmamaları uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da öğrenciler yarın ders başı yapacak. Yeni eğitim yılı başlarken, özellikle okula ilk kez başlayacak çocukların yaşayabileceği uyum ve ayrılık kaygısına yönelik açıklamalarda bulunan Çocuk ve Ergen Terapisti Psikolog Pelin İnan, okulun ilk günlerinde ebeveynlerin çocuklarla kurduğu iletişimin uyum sürecinde önemli olduğunu belirterek ailelere çeşitli önerilerde bulundu.

Okulların açıldığı ilk günlerin çocuklar açısından yalnızca yeni kitap ve defterlerle sınırlı olmadığını belirten Psikolog İnan, bu dönemin aynı zamanda çocuklar için duygusal ve sosyal bir uyum süreci olduğunu söyledi.

“DOĞRU YAKLAŞIM, ÇOCUĞUN DUYGUSUNU AYNALAMAKTIR”

İnan, özellikle ebeveynlerin kendi kaygı ve tutumlarının çocuklar üzerinde etkili olabileceğine değinerek, “Kaygı da sakinlik de bulaşıcıdır, pazartesi sabahı evdeki atmosfer bir kriz anı gibi değil, hayatın doğal bir ritmi gibi olmalı. Eğer ebeveyn olarak siz gergin, evhamlı ve sürekli endişeli olursanız, çocuk da okulu ‘tehlikeli ve korkulması gereken bir yer’ olarak algılar. Bu yüzden çocuğa verilecek en güzel ilk hediye, ebeveynin kendi sakinliğidir. İkinci önemli nokta, çocukların olumsuz duygularını bastırmamak ve onlara hak vermektir. Çocuk okulun ilk günlerinde ‘Gitmek istemiyorum, orada çok sıkılacağım, ya yapamazsam’ gibi cümleler kurabilir. Bu durumda ‘Ne var bunda büyütecek, bak kocaman çocuk oldun’ diyerek duygusunu küçümsemek büyük bir hatadır, doğru yaklaşım, çocuğun duygusunu aynalamaktır.” ifadelerini kullandı.

Çocukların okulun ilk günlerinde ‘Gitmek istemiyorum’, ‘Orada çok sıkılacağım’ veya ‘Ya yapamazsam’ gibi ifadeler kullanabileceğini aktaran İnan, bu tür cümleler karşısında çocukların duygularının küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

“OKUL; CEZALANDIRILMA YERİ DEĞİL; KEŞİF, OYUN, ARKADAŞLIK VE BÜYÜME ALANIDIR”

Okulun ceza olarak gösterilmemesi gerektiğini aktaran İnan, ailelerin günlük konuşmalarında kullandıkları ifadelere de dikkat etmeleri gerektiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Farkında olmadan kurulan olumsuz cümleler, çocuğun zihninde okulu bir cezaevi, öğretmeni de bir gardiyan gibi konumlandırır. Okul; cezalandırılma yeri değil; keşif, oyun, arkadaşlık ve büyüme alanıdır. Özellikle okula yeni başlayan küçük yaş gruplarında en büyük kriz okul kapısındaki vedalaşmalarda yaşanır. Kapıda dakikalarca süren, ağlamalı, sarılmalı uzun vedalar çocuğun ayrılık kaygısını zirveye çıkarır. Ebeveynin vedası net, kısa ve kararlı olmalıdır, ‘Seni çok seviyorum, akşam tam saatinde seni buradan alacağım’ diyerek sarılmalı ve çocuk öğretmene güvenle teslim edilmelidir.”

Çocukların ebeveynlerinin yalnızca notlarıyla ve akademik başarılarıyla değil, kendileriyle ilgilendiğini hissetmesinin önemli olduğunu belirten İnan, ilk haftalarda çocukların okula uyum sürecinin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.