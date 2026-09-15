Trendyol 1. Lig’de 7. hafta heyecanı yaşandı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada liderlik koltuğu el değiştirdi.

Haftaya namağlup lider olarak giren Batman Petrol Spor A.Ş. deplasmanda Bodrum FK’ya 4 – 0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ligde ilk yenilgisini alan Batman Petrol Spor A.Ş., liderlik koltuğunu da kaptırdı ve puan tablosunda 3. sıraya geriledi.

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİ DEVRALDI

İli bir performans ortaya koyan Metro Holding Kayserispor sahasında konuk ettiği İstanbulspor A.Ş.’yi 4 – 0’lık skorla geçmeyi başardı. Rakibini farklı mağlup eden Kayseri temsilcisi, 16 puanla liderlik koltuğunu devraldı.

Bursaspor ve Batman Petrolspor da 16’şar puanla 2. ve 3. Sıraya yerleşti.

Üst üste önemli galibiyetler alan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü de 15 puanla 4. sıraya yükseldi.

VANSPOR 1 BASAMAK GERİLEDİ

Ligde iyi oynamasına rağmen galibiyete ulaşamayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bu hafta sahasında konuk ettiği Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile 1 – 1 berabere kaldı. Zorlu maçta hanesine 1 puan yazdıran Artı Değer Van Spor FK, 6 puana ulaştı ve puan tablosunda 1 basamak gerileyerek haftayı 16. sırada tamamladı. Temsilcimiz, ligin 7. haftasına 5 puanla 15. sırada girmişti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’in 7. Haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

Sms Grup Sarıyer 1 - 1 Bandırma Spor

Boluspor 1 - 1 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1 - 1 Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Eminevim Ümraniyespor 1 - 2 Antalyaspor A.Ş.

Bodrum FK 4 - 0 Batman Petrol Spor A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1 - 0 Mardin 1969 Spor

Ekenler Beton Sivasspor 1 - 1 Muğlaspor Kulübü

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 1 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Bursaspor 2 - 2 Turka Esenler Erokspor

Metro Holding Kayserispor 4 - 0 İstanbulspor A.Ş.

PUAN DURUMU

Ligde 7. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle;