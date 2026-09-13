Şırnak'ta gerçekleştirilen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Vanlı sporcu Meryem Korkuç, Büyükler kategorisinde gösterdiği performansla 2. oldu.

Elde edilen derecenin ardından açıklamalarda bulunan Antrenör Kenan Sönmez, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Sönmez, "Bu derecenin arkasında büyük bir emek ve özveri var. Sporcumuzun göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Sporcu Meryem Korkuç ise elde ettiği başarının disiplinli ve istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu dile getirerek, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.