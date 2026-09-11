Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü yarın (12 Eylül Cumartesi) güçlü rakiplerden Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Maçın hazırlıklarını Altınordu tesislerinde tamamlayan temsilcimiz sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Temsilcimizin bu maç öncesi 5 puanı bulunuyor. Çıktığı 6 lig maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile ayrılan Artı Değer Van Spor FK, rakibi karşısında ikinci galibiyetini arayacak.

Konuk ekip ise şuana kadar iyi bir performans ortaya koydu. 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 kez de yenilgi alan Keçtaş Ankara Keçiörengücü de sahadan istediğini alarak ayrılmak istiyor.

Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak maçın canlı yayınlanacağı kanallar belli oldu. Maç TRT Spor, seIN Sports Haber ve Tabii kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.