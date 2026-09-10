Van Spor Futbol Kulübü, 12 Eylül Cumartesi günü, ev sahibi sıfatıyla Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk edecek.

Saat 17.00’de başlayacak maçı tribünlerden takip etmek isteyen taraftarlar için merakla beklenen bilet ücretleri açıklandı.

KONUK EKİP TARAFTARLARINA JEST

Van Spor Futbol Kulübü, konuk ekip taraftarları için jest yaptı ve Ankara’nın plaka koduna atıfta bulunularak bilet fiyatları 6 TL olarak belirlendi. Takımlarını desteklemek isteyen Keçtaş Ankara Keçiörengücü taraftarları, 6 TL karşılığında biletlerini alabilecek.

VANSPOR TARAFTARLARI TAKIMLARINI DESTEKLEYECEK

Van’a yaklaşık bin 700 km uzaklıkta oynanacak maçta Van Spor taraftarları takımı yalnız bırakmayacak. Açıklanan bilgilere göre Batı Kapalı tribünü için biletler 165 TL’den satışa çıktı.

Taraftarlar biletlerini; biletini al sitesinden veya uygulaması üzerinden satın alabilecek.