Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, yarın Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk edeceği Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Altınordu tesislerinde, teknik direktör Murat Yıldırım öncülüğünde sıkı bir çalışma haftası geçiren kırmızı siyahlılar, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son transferlerle birlikte daha iyi bir performans ortaya koymaya başlayan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Güçlü rakibi karşısına nasıl bir 11’le çıkacağı merak edilen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nde gözler yarınki maça çevrilmiş durumda.

Teknik Direktör Murat Yıldırım’dan son taktikleri alacak olan futbolcular, yarın ki maçta 3 puanı kovalayacak. Van Spor taraftarları da kentten uzakta takımlarını desteklemeyi sürdürecek.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü – Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı yarın (12 Eylül Cumartesi) Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.