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Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlı hava Pazar günü de birçok ilçede görülecek.

Van yazdan kalma günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Havaların serinlemeye başladığı Van’da yarın da yağış bekleniyor.

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