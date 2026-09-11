Van yazdan kalma günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Havaların serinlemeye başladığı Van’da yarın da yağış bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlı hava Pazar günü de birçok ilçede görülecek.

Yağış Van-1

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu şu şekilde olacak:

İPEKYOLU:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Ramazan Çetin