Van yazdan kalma günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Havaların serinlemeye başladığı Van’da yarın da yağış bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlı hava Pazar günü de birçok ilçede görülecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu şu şekilde olacak:
İPEKYOLU:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
12 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
13 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı