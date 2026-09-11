Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ticaretin canlandırılması ve modern ticaret alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan Mısır Çarşısı'nın yerine Arasta Çarşısı ve Sahaflar çarşısı yapılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde çalışmalara başlandı. İş makineleriyle saha düzenleme ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü alanlarda, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yapım süreci etaplar halinde devam edecek.

ARASTA ÇARŞISI 206 DÜKKANDAN OLUŞACAK

2 bin 676 metrekare arsa üzerinde planlanan Arasta Çarşısı, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Toplam 6 bin 866 metrekare inşaat alanına sahip olacak çarşının zemin katında 101, birinci katında ise 105 olmak üzere toplam 206 dükkan bulunacak.

Çarşının bodrum katında kapalı otoparkın yanı sıra mescit ve teknik alanlar yer alacak. Yapıda ayrıca WC, koridor, merdiven ve asansör gibi ortak kullanım alanları bulunacak.

SAHAFLAR ÇARŞISI DA YAPILIYOR

Arasta Çarşısı ile birlikte projelendirilen Sahaflar Çarşısı ise 689 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek. Toplam bin 954 metrekare inşaat alanına sahip olacak çarşının zemin katında 9, birinci katında ise 8 olmak üzere toplam 17 dükkan yer alacak.

Birinci katta ayrıca 142 metrekarelik kitap kafe oluşturulacak. Bodrum katta ise dükkan depoları ile teknik ve ortak kullanım alanları bulunacak.

İki çarşıda toplam 8 bin 820 metrekarelik inşaat alanı oluşturulacak. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezine yeni ve modern ticaret alanları kazandırılması hedefleniyor.