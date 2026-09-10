Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 130 bin 632’ye ulaştı. Van’da ise toplam taşınmaz kültür varlığı ve sit alanı sayısı 497 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı. Taşınmaz kültür varlıklarının en fazla bulunduğu il 34 bin 558 ile İstanbul olurken, İstanbul’u 8 bin 120 ile İzmir ve 5 bin 332 ile Muğla izledi.

Türkiye genelinde toplam sit alanı sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 27 bin 703’e yükseldi. Sit alanlarının yüzde 97,1’ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Van’da 2025 yılı itibarıyla toplam 497 taşınmaz kültür varlığı ve sit alanı kaydedildi. Bu kapsamda taşınmaz kültür varlığında Van’da korunmaya alınan sokak bulunmazken, anıt ve abide sayısı 12 olarak açıklandı.

Van’daki kültürel miras varlıklarının dağılımında 15 idari kültür varlığı, 58 kültürel taşınmaz varlık, 1 şehitlik, 26 askeri kültür varlığı, 2 endüstriyel ve ticari varlık, 107 taşınmaz dinsel varlık, 53 mezarlık, 11 sivil ve mimarlık örneği ile 6 kalıntı yer aldı.

Van’da toplam sit alanı sayısı ise 205 olarak açıklandı, bu alanların 205’i arkeolojik sit alanlarından oluşurken, Van’da 1 tarihi sit alanı bulunduğu da belirtildi. Van’da kentsel sit alanı, kentsel arkeolojik alan ve karma sit alanı bulunmadığı kaydedildi.

2024 yılı verilerinde Van’daki taşınmaz kültür varlıkları ile sit alanlarının toplam sayısı 476 olarak kaydedilmişti. 2025’te bu sayı 497’ye yükseldi. Buna göre bir yıllık dönemde toplam sayı 21 adet, yaklaşık yüzde 4,4 arttı.

Van’da toplam taşınmaz kültür varlığı sayısı 2024’te 282 iken, 2025’te 291’e yükseldi. Böylece taşınmaz kültür varlıklarında bir yıllık dönemde 9 adetlik, yüzde 3,2 artış oldu.

Van’da toplam sit alanı sayısı da 2024’te 194 iken 2025’te 205’e yükseldi. Böylece sit alanlarında bir yıllık dönemde 11 adetlik, yaklaşık yüzde 5,7’lik artış gerçekleşti.

2025 verilerinde Van’da korunmaya alınan sokak, kentsel sit alanı, kentsel arkeolojik alan ve karma sit alanı bulunmadığı kaydedildi.