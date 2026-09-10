Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 2026 yılı ağustos ayına ilişkin hava yolu istatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye genelindeki havalimanlarında ağustos ayında 28 milyon 788 bin 245 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Van Ferit Melen Havalimanı’nda ise aynı dönemde 154 bin 816 yolcuya hizmet verildi.

Türkiye genelinde ağustos ayında 11 milyon 144 bin 749 yolcu iç hatlarda, 17 milyon 643 bin 496 yolcu ise dış hatlarda uçuş gerçekleştirdi. Direkt transit yolcular da dahil edildiğinde toplam yolcu sayısı 28 milyon 794 bin 764 olarak kaydedildi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda ağustos ayında 154 bin 816 yolcunun 154 bin 539’unu iç hat, 277’sini ise dış hat yolcuları oluşturdu.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Van’daki yolcu trafiği, geçen yılın ağustos ayına göre arttı. Ağustos 2025’te 117 bin 400 olan toplam yolcu sayısı, Ağustos 2026’da 154 bin 816’ya yükseldi. Böylece bir yıllık dönemde yolcu sayısı 37 bin 416 kişi ve yüzde 31,87 oranında arttı. İç hat yolcu sayısı da 117 bin 400’den 154 bin 539’a yükselerek yüzde 31,63 arttı, geçen yıl ağustos ayında 0 olan dış hat yolcu sayısı ise bu yıl 277 olarak kaydedildi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda ağustos ayında toplam uçak trafiği de geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Ağustos 2025’te 1.160 olan toplam uçak trafiği, Ağustos 2026’da bin 672’ye çıktı. Böylece uçak trafiğinde 512 uçuşluk ve yüzde 44,14’lük artış yaşandı. İç hat uçak trafiği bin 158’den bin 658’e yükselirken, dış hat uçak trafiği 2’den 14’e çıktı, ticari uçak trafiği ise 654’ten 836’ya yükseldi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda toplam yük trafiği de geçen yılın aynı ayına göre arttı. Ağustos 2025’te bin 262,5 ton olan toplam yük trafiği, Ağustos 2026’da bin 617,2 tona yükseldi. Yük trafiğindeki artış 354,7 ton ve yüzde 28,09 olarak gerçekleşti.

Kargo trafiğinde ise düşüş kaydedildi. Ağustos 2025’te 82,4 ton olan toplam kargo trafiği, Ağustos 2026’da 52,6 tona geriledi, böylece kargo trafiği 29,8 ton ve yüzde 36,11 azaldı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda temmuz ayında 158 bin 346 yolcuya hizmet verilmişti. Ağustos ayında ise bu sayı 154 bin 816 oldu. Buna göre yolcu sayısı bir önceki aya göre 3 bin 530 kişi ve yüzde 2,23 azaldı.

Türkiye genelinde ise toplam yolcu sayısı Ağustos 2025’te 27 milyon 624 bin 132 iken Ağustos 2026’da 28 milyon 788 bin 245’e yükseldi. Böylece Türkiye genelindeki toplam yolcu trafiği yıllık bazda 1 milyon 164 bin 113 kişi ve yüzde 4,21 arttı.