Van'ın Çatak ilçesinde, 2 bin 700 metre rakımlı bölgelerde bal hasadına başlayan arıcılar, bu yıl artan yağışların bitki çeşitliliğini artırması ve elverişli hava koşulları sayesinde yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.Bozulmamış doğası, yüksek rakımlı yaylaları, zengin florası ve bitki çeşitliliğiyle öne çıkan Çatak'ta 200 arıcı, 40 bin arılı kovanda sezonun ilk bal hasadına başladı.

Uzun ve meşakkatli üretim sürecinin ardından arıcılar, yüksek rakımlı yaylalara bıraktıkları kovanlardan bal almaya başladı.Kovanlardan özenle çıkarılan peteklerdeki balı, süzme ve paketleme işlemlerinin ardından yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişler için hazırlayan arıcılar, bereketli bir sezon geçirmenin sevincini yaşıyor.

"Bu yıl 500 tonun üzerinde bal bekliyoruz"

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Semo, AA muhabirine, ilçedeki arıcıların bal hasadına başladığını, sezonun güzel ve bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.Bu yıl etkili olan yoğun yağışların bitki çeşitliliğini artırdığını ifade eden Semo, bunun bal verimine olumlu yansıdığını aktardı.

İlçede yaklaşık 40 bin arılı kovan bulunduğunu belirten Semo, şunları kaydetti:

"Bu yıl 500 tonun üzerinde bal bekliyoruz. 200 arıcımız var. Üreticilerimiz balını yurt içindeki pazarların yanı sıra yurt dışına gönderiyor. Anlaşmalı kargolarımız var. Organik bal üretiyoruz. Yaz aylarının başında Kato Dağı eteklerindeydik. Kovanlarımızı iki ay önce Arnos Dağı eteklerine çıkardık. Bu sayede güzel bir bal elde ettik. Balın hasadını yapıyoruz. Valiliğimizin desteğiyle ilçemizde arıcılık daha da gelişti. 40 kişiye, kişi başı 20 arılı kovan verildi.

Bunun dağıtımında çalıştık. Projelerden gençler de oldukça faydalandı. Güzel bir gelecek için çalışıyoruz."

"Bu yılki yağışlardan dolayı verimli bir sezon geçiriyoruz"

Yaklaşık 50 yıldır arıcılık yapan Aslan Semo ise Arnos Dağı eteklerine bıraktığı 750 kovanda bal hasadına başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti.Doğal bir ortamda organik bal ürettiğini anlatan üretici, "Bu yılki yağışlardan dolayı verimli bir sezon geçiriyoruz. Bulunduğumuz bölgede herhangi bir tarım ilacı kullanılmıyor.

Doğal bir ortamda üretim yapıyoruz. Bu sezon bizim için verimli oldu. Arıcılık zor ama bir o kadar da zevkli bir iş. 50-100 kovanı olan biri, ailesini rahatlıkla geçindirebilir. Daha Çatak'tan bal çıkmadan, birçok yerde 200-300 liraya 'Çatak balı' adıyla satılıyor. Yetkililerden Çatak balına coğrafi işaret alınmasını ve markalaşmasını istiyoruz. Ürünümüz markalaşmadığı sürece üreticilerimiz bu zorluğu yaşamaya devam edecek. Eğer coğrafi işareti olursa üreticimiz daha fazla verim elde eder." diye konuştu.

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük destekleri var"

Hasat yapan arıcıları ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Van'ın arıcılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olmaya aday olduğunu ifade etti.Kentte yaklaşık 180 bin arı kovanı bulunduğunu, bunların yaklaşık yüzde 40'ının Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde yer aldığını ifade eden Türkmenoğlu, bal üretiminin verilen desteklerle arttığını anlattı.24 yaşındaki Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Semo'nun gençlere örnek olmasını dileyen Türkmenoğlu, "Üniversite mezunu olan kardeşimiz arıcılık yapıyor.

Gençlerin bu sektörde mutlaka rol model olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun gibi gençlerin çoğalması, büyümesi ve gelişmesi için her türlü desteği veriyoruz. Bal üretiminde olduğu gibi diğer sektörlerde de Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük destekleri var. Bu destekler sayesinde üretimler gerçekleşiyor. Van'da üretilen ballar orijinal ve doğaldır, hiçbir şekilde katkı maddesi içermiyor." ifadelerini kullandı.