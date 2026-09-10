Okullarda uyum haftasının başlamasının ardından kantinlerde de yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı. Kantin işletmecileri, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yaparak okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi gününü beklemeye başladı.

Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kantincilerin temizlik başta olmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladığını ve satışa hazır olduğunu ifade etti.

Kantinlerde satılan ürünlerde Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulduğunu dile getiren Osmanoğlu, şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına ilişkin kuralların titizlikle uygulandığını belirtti.

Osmanoğlu, ürünlerin sağlıklı olup olmadığının daha kolay anlaşılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, "Artık skorlu damga çıkıyor. O damgayla sarı, kırmızı, yeşil ürünler üretilecek. Çocuklar ürünün sarı, kırmızı veya yeşil olduğuna bakacak. Kırmızı zararlı, diğer ikisi sağlıklı ürünler olarak piyasaya sürülecek." ifadelerini kullandı.

Hijyen ve güvenilir gıda konusunda kantincilerin eğitim aldığını ve ilgili kamu kurumlarınca sürekli denetlendiğini vurgulayan Osmanoğlu, "Kantinciler bütün kurallara uymak zorunda. Çünkü kantinciyi denetleyen birçok birim var. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca sürekli denetlenir. En sağlıklı ürünler okullardadır. 20 yıldır bir zehirlenme yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da yaşanmayacak. Bu da büyük bir başarıdır bizim için." diye konuştu.

"Çocuklarımız beslensin diye düşük bir zam yapma kararı aldık"

Osmanoğlu, "Bu sene bir müjde vermek istiyorum. 2026-2027 yılının ilk sezonunda fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık. Çocuklarımız beslensin diye yönetim kurulu ve meslektaşlarımızla birlikte düşük bir zam yapma kararı aldık." dedi.

Kantinlerde tost, sandviç ve dürüm gibi ürünlerin daha fazla tercih edildiğini, bu ürünlerdeki fiyat artışını da sınırlı tuttuklarını belirten Osmanoğlu, bir öğrencinin yaklaşık 130 liraya tost ve ayran alabileceğini söyledi.

Osmanoğlu, kantin kiralarındaki yüksek artışların işletmecileri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, artışın yönetmeliğe uygun şekilde yapılması için ilgili kurumlardan gerekli adımların atılmasını istedi.

Kantinlerde satılan ürünlerin fiyatlarının yönetim kurulu tarafından yapılan saha çalışmalarının ardından oluşturulduğunu anlatan Osmanoğlu, fiyat listesinin büyükşehir belediyeleri ve valiliğin onayının ardından belirlendiğini kaydetti.

Osmanoğlu, "Bu yıl kantinlerde satılan suya zam yapmadık, 15 liradan satılacak. Çünkü temel ihtiyacımız su. Ürünlerimize yüzde 6,2'lik bir zam yaptık. Bu bizim için ve çocuklar için büyük bir avantaj." diye konuştu.

Yeni dönemde kantinlerde fiyat tarifesi belirlendi

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonunun 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem fiyat tarifesi de belli oldu. Bazı ürünlerin fiyatları sabit tutulurken, bazılarına ise değişen oranlarda zam yapıldı.

Tarifeye göre, çorbanın fiyatı 75 liradan 80 liraya yükselirken, sandviç çeşitlerinin fiyatı ise 100-125 lira bandında belirlendi.

Kaşarlı ve sucuklu tostun fiyatı 90 liradan 100 liraya, karışık tostun fiyatı ise 110 liradan 120 liraya yükseldi. Kırmızı etli hamburgerin fiyatı 150 liradan 160 liraya, beyaz etli hamburgerin fiyatı da 125 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Pastane ürünlerinden açmanın fiyatı 30 liradan 35 liraya yükselirken, poğaçanın fiyatı 30 lirada sabit kaldı.

Suyun fiyatı 15, meyve suyunun fiyatı ise 30 lirada sabit kalırken, ayranın fiyatı 25 liradan 30 liraya çıktı, çay ise 30 liradan satılacak.