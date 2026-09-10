Türk televizyonunun en popüler ünlü oyuncularından ve sunucularından Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır sağlık problemleriyle uğraşıyordu.

Kaçış sendromu' adlı kronik rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kılcal damarlardan sıvı ve proteinlerin dokulara sızmasına; ani tansiyon düşmesi, ödem, kanın yoğunlaşması ve ağır ataklarda şok tablosuna yol açabilen bu rahatsızlığın ardından 2018 yılında evinde bir kaza geçirmişti. Kazada Erbil'in kaburgaları kırılmış ve akciğer zarına zarar vermişti.

Uzun süren tedavi ve yoğun bakım sürecinin ardından ünlü şovmenin 2020'de “kemik iliğindeki değişim” nedeniyle kök hücre tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, zor günlerin ardından yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

Kamera karşısına geçmeye hazırlanan Erbil'den hayranlarını üzen haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaşan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

TIKANAN DAMARI AÇILDI

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; durumu fark eden yakınları tarafından vakit kaybetmeden Maslak'taki bir hastaneye kaldırılan Erbil, doktorların hızlı müdahalesiyle operasyona alındı ve tıkanan damarına stent takıldı.

İLK KALP KRİZİ DEĞİL

Geçirdiği operasyondan sonra ünlü şovmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil, 2018’de de kalp krizi geçirmişti.