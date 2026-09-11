Ukrayna'dan 2021 yılında tatil için Türkiye'ye gelen Anastasiia Podrezova, burada ilk kez duyduğu ezanın ardından İslamiyet'i merak etmeye başladı. Yıllar içerisinde internetten araştırmalar yapan, müslümanlarla konuşan ve Ramazan ayından etkilenen Podrezova, Ukrayna'daki çatışmalar sırasında yaşadığı korku dolu anların ardından İslamiyet'i seçmeye karar verdi. Vanlı Emrah Genç ile de bu süreçte yeniden bir araya gelen Podrezova, Van İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle müslüman oldu ve "Zeynep" ismini aldı.

"Sanırım Allah bunu bana nasip etti"

İHA muhabirine konuşan Anastasiia (Zeynep) Podrezova, 2021 yılında tatil için Türkiye'ye geldiğini o dönemde İslamiyet hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtti. İlk kez ezan sesini burada dinlediğini anlatan Podrezova, "Tatilin ardından eve döndüm, ancak Türkiye'deyken, Müslüman bir gençle tanışmıştım. Onunla uzun süre telefonla görüştük. Daha sonra bana kısaca İslam'dan bahsetmeye başladı.

Ardından internette İslam'la ilgili bazı videolar çıkmaya başladı, ben de ona bazı sorular sordum ve bu konu böylece kapandı. Daha sonra eğitim almak ve yalnız yaşamak için başka bir şehre taşındım. Orada İslam'a daha çok ilgi duymaya başladım. Beni buna neyin yönlendirdiğini bilmiyorum, sanırım Allah bunu bana nasip etti. İnternette daha fazla video ve blog çıkmaya başladı, ben de bunlarla ilgilenmeye başladım" dedi.

"İftar beni çok etkiledi"

Kendisi için çok ilginç olan bir kitabı okumaya başladığını dile getiren Podrezova, "Benimle aynı yaşta olan, İslam'ı seçen, doğuştan Müslüman olan blog yazarlarını izliyordum. Ramazan ayı, ailelerin birlikte toplandığı iftar beni çok etkiledi; bu bana çok ilginç geldi ve sanki ben de orada olmak istiyormuş gibi hissettim. Zaman geçti, bir süre bundan uzaklaştım ama kısa süre sonra tekrar bunu düşünmeye başladım.

İş yerimde Müslümanlar vardı, onlarla da çalışıyordum, onlara bazı şeyler soruyordum, onlar da bana anlatıyorlardı. Daha sonra, birkaç yıl sonra Türkiye'de tanıştığım o gençle tekrar karşılaştık. İlişkimiz ilerledi, bana daha çok anlatmaya başladı ve ardından ben de İslam'ı seçmek istediğimi anladım. Ancak uzun süre korktum, arkadaşlarımın ve ailemin kınamasından korktuğum için bunu belirsiz bir süreye erteledim" diye konuştu.

"Allah'ın bana bir mesaj gönderdiğini düşündüm"

Ailesini ziyaret etmek üzere Ukrayna'ya gittiği sırada çatışmaların başladığını ve büyük korku yaşadığını anlatan Podrezova, o anların kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Bir gün ailemi ziyarete Ukrayna'ya gittiğimde çatışmalar başladı ve evlerimizin arasında çok hızlı bir şekilde koşmak zorunda kaldık. O sırada çok korktum, gökyüzüne baktım ve bunun bir kader olduğunu, Allah'ın bana İslam'ı seçmem gerektiğine dair bir mesaj gönderdiğini düşündüm" şeklinde konuştu.

"Sanki yeniden doğmuş gibi hissettim"

Ukrayna'dan ayrıldıktan birkaç hafta sonra kendisine beklenmedik şekilde bir Arap tarafından mesaj gönderildiğini söyleyen Podrezova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'dan ayrıldıktan birkaç hafta sonra oturup bu konuyu düşünürken beklenmedik bir şekilde bir Arap bana mesaj yazdı, İslam hakkında bir şey bilip bilmediğimi, buna aşina olup olmadığımı sordu. Ben de evet, bildiğimi, bir erkek arkadaşım olduğunu, kendisinin Müslüman olduğunu ancak benim henüz Müslüman olmadığımı söyledim.

Bir süre sonra bana Allah'a inanıp inanmadığımı, tek bir Allah'ın olduğuna inanıp inanmadığımı, Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben de evet, tüm bunları bildiğimi ve inandığımı söyledim. O da bana, o halde kalben zaten Müslüman olduğumu söyledi. Ben de hiç tereddüt etmeden Kelime-i Şehadet getirdim. O beni tebrik etti, ‘Elhamdülillah, sen bir Müslümansın' dedi. O an kalbimde duygular sel oldu, sanki yeniden doğmuş gibi hissettim ve hayatıma bu şekilde devam etmeye başladım."

"İslam hakkında uzun süre konuştuk"

Anastasiia Podrezova ile Antalya'da turizm sektöründe çalıştığı dönemde tanıştığını belirten Emrah Genç ise yaklaşık iki yıl süren çalışma döneminde kendisiyle İslamiyet hakkında uzun süre konuştuklarını söyledi. Genç, Podrezova'nın İslamiyet'e bakışını ve merak ettiği konuları anlamaya çalıştığını belirterek, "Kendisiyle uzun bir süre konuştum. Kendisinin İslam'a karşı bakışlarını, bakış açısını öğrenmeye çalıştım.

Daha çok İslam üzerinde ona bilgiler verdim. İslam'da nasıl yaşanılır, hangi kurallar uygulanır diye bilgilendirdim. İslam âleminin bayramlarını, Ramazanlarını, camilerini çok sıcak bir ortam, çok sıcak bir atmosfer olarak gördüğünü ve bundan etkilendiğini söyledi. Bu gayede ilerledik. Uzun bir süre konuştuktan sonra kendisi İslam'a geçmeye karar verdi" diye konuştu.

Podrezova'nın müslüman olmasının ardından birlikte evlilik kararı aldıklarını da belirten Genç, "Kendisi İslam'a geçtikten sonra birlikte aldığımız kararla evlenme planları yaptık. Bu yüzden şu anda evlilik işlemlerini başlattık" ifadelerini kullandı.