Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü bugün zor geçmesi beklenen bir maça çıkacak. Şu ana kadar 6 haftalık periyotta ligde en çok gol atan Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşısına çıkacak olan kırmızı – siyahlılar, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

VAN SPOR’UN 6 HAFTALIK PERFORMANSI

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk 6 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 7 gol atmayı başaran kırmızı – siyahlılar, kalesinde de 13 gol gördü. Eksi 6 averaja sahip olan Van Spor’un 5 puanı bulunuyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ 15 GOL ATTI

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise ligde ilk 6 haftalık bölümde iyi bir performans ortaya koydu.

Çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alan konuk ekip, bir kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Ankara temsilcisi, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Konuk ekibin 11 puanı bulunuyor. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, ilk 6 haftalık periyotta Trendyol 1. Lig’de en çok gol atan takım konumunda.

MAÇ AKHİSAR STADYUMUNDA

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün ev sahipliğindeki maç bugün (12 Eylül Cumartesi) Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.