Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, ligin 7. Haftasında, ev sahibi sıfatıyla Keçtaş Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Saat 17.00’de başlayacak maç öncesi heyecan artarken, her iki takımın da sahaya çıkaracağı ilk 11’ler belli oldu.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü; güçlü rakibi karşısında maça; Muhammed Alperen Uysal, Sinan Osmanoğlu, Naby Youssouf Oulare, Mehmet Manış, Faruk Can Genç, Özkan Yiğiter, Mehmet Özcan, Jurgen Bardhi, Muhammed Furkan Özhan, Tenton Yenne ve Alvaro De Oliveira Felicissimo ilk 11’i ile başlayacak.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise mücadeleye Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Wellington Ferreira Nascimento, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Halil Can Ayan, Okwuchukwu Francis Ezeh, Odise Roshi ve Mame Biram Diouf ilk 11’i ile çıkacak.