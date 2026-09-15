İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecek proje; gençleri sualtı robot teknolojileri, bilimsel araştırma ve Van Gölü’nün doğal ve kültürel mirasıyla buluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında gençlere MicroROV pilot eğitimleri verilecek.

Katılımcılar, insansız sualtı araçlarının çalışma prensiplerini öğrenirken, robotları kendileri kullanarak uygulamalı deneyim kazanacak. Van Gölü’nün bilimsel araştırmalar açısından sunduğu doğal ortamın da eğitim sürecine dahil edileceği projede gençlerin gölü yalnızca doğal bir güzellik olarak değil, aynı zamanda bilim, teknoloji, araştırma ve çevre koruma açısından önemli bir alan olarak tanımaları hedefleniyor.

Proje kapsamında gençlere sualtı robot teknolojileri tanıtılacak, MicroROV sistemlerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterilecek. Eğitimlerle gençlerin robotik sistemler, sualtı araştırma yöntemleri ve bilimsel gözlem konusunda temel bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Gençlerin takım çalışması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra robotik, mühendislik, sualtı bilimleri, arkeoloji ve çevre bilimleri gibi farklı alanları yakından tanımaları da sağlanacak.

Kendine özgü ekosistemi, jeolojik yapısı ve sualtı kültürel mirasıyla önemli bir araştırma alanı olan Van Gölü, proje kapsamında gençler için adeta bir "yaşayan laboratuvar" işlevi görecek. Sualtı robotlarının günümüzde bilimsel araştırmalar, sualtı arkeolojisi, çevresel izleme, arama-kurtarma ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanıldığına dikkat çekilirken, proje ile bölge gençlerinin bu teknolojilerle erken yaşta tanışması hedefleniyor.

ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, projenin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediğini belirterek, Van Gölü’nün yalnızca korunması gereken doğal bir varlık değil, aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma alanı olduğunu söyledi. Gençleri sualtı robot teknolojileriyle tanıştırmak istediklerini ifade eden Aygün, "14-18 yaş grubundaki gençlerimize MicroROV teknolojisini tanıtmak, onları sualtı araştırmalarıyla buluşturmak ve yaşadıkları Van Gölü’nün bilimsel değerini keşfetmelerine katkı sunmak istiyoruz.

Belki bugün bir MicroROV’un kumandasını kullanan gençlerimiz, yarının sualtı robotik mühendisleri, araştırmacıları, arkeologları veya çevre bilimcileri olacak" dedi.

"Geleceğim Van Gölü’nde Saklı" projesi, farklı kurumların katkısıyla hayata geçirilecek. Projenin finansmanı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanırken, Akdeniz Üniversitesi Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bilimsel ve teknik katkı sunacak. Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis İl AFAD Müdürlüğü ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti de projeye ayni destek sağlayacak.

ASAD tarafından yürütülen proje ile gençlerin hem ileri teknolojiyle tanışması hem de yaşadıkları coğrafyanın doğal ve kültürel değerlerini bilimsel bakış açısıyla keşfetmeleri hedefleniyor. Projenin ana mesajı ise "Van Gölü’nün geleceğini korumak, gençlerin geleceğini bilimle buluşturmaktan geçiyor" ifadeleriyle özetleniyor.