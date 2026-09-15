Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin işe yerleştirme verileri açıklandı. Verilere göre Türkiye genelinde 935 bin 755’i özel sektörde, 11 bin 365’i kamuda olmak üzere toplam 947 bin 120 kişi işe yerleştirildi. Van’da ise aynı dönemde 6 bin 775 kişinin işe yerleştirmesi gerçekleştirildi.

İŞKUR verilerine göre Van’da Ocak-Ağustos 2026 döneminde işe yerleştirilen 6 bin 775 kişinin 6 bin 771’i özel sektörde, 4’ü ise kamu sektöründe işe yerleştirildi.

Van’daki işe yerleştirmelerin 2 bin 988’ini kadınlar oluştururken, 15-24 yaş grubundaki gençlerin sayısı 3 bin 41 olarak kaydedildi. Aynı dönemde 98 engelli ve 911 yükseköğrenim mezunu İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında en fazla işe yerleştirme 6 bin 891 kişi ile Erzurum’da gerçekleşti. Erzurum’u 6 bin 775 kişi ile Van, 5 bin 928 kişi ile Malatya ve 5 bin 50 kişi ile Elazığ takip etti.

Bölgede Muş’ta 2 bin 238, Ağrı’da 2 bin 34, Erzincan’da 1 bin 496, Bingöl’de 1 bin 438, Tunceli’de 1 bin 9 ve Bitlis’te 943 kişi işe yerleştirildi. Hakkari’de 462, Kars’ta 336, Iğdır’da 206 ve Ardahan’da 193 kişinin işe yerleştirmesi yapıldı.

Türkiye genelinde ise en fazla işe yerleştirme 219 bin 297 kişi ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 98 bin 505 kişi ile Ankara ve 60 bin 854 kişi ile İzmir izledi. En az işe yerleştirme yapılan il ise 115 kişi ile Kilis oldu. Kilis’in ardından 193 kişi ile Ardahan ve 206 kişi ile Iğdır geldi.