Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanan 2026 yılı Ağustos sonu havalimanı istatistikleri açıklandı. Birikimli olarak Ocak-Ağustos dönemini kapsayan verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2026 yılının ilk 8 ayında iç hatlarda 1 milyon 173 bin 231, dış hatlarda 7 bin 746 olmak üzere toplam 1 milyon 180 bin 977 yolcuya hizmet verildi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam 986 bin 704 yolcuya hizmet verilmişti. 2026 yılının aynı döneminde bu sayı 1 milyon 180 bin 977’ye yükseldi. Böylece toplam yolcu sayısı 194 bin 273 kişi artarak yüzde 19,69 yükseldi.

İç hat yolcu sayısı 2025 yılının aynı döneminde 982 bin 49 olarak kaydedilirken, 2026 yılında 1 milyon 173 bin 231 oldu. İç hat yolcu sayısındaki artış 191 bin 182 kişi ile yüzde 19,47 olarak gerçekleşti.

Dış hat yolcu sayısı ise 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 4 bin 655 iken, 2026 yılının aynı döneminde 7 bin 746’ya yükseldi. Böylece dış hat yolcu sayısı 3 bin 91 kişi ile yüzde 66,40 arttı.

UÇAK TRAFİĞİ 11 BİNİ GEÇTİ

Van Ferit Melen Havalimanı’nda toplam uçak trafiği 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 10 bin 228 olarak kaydedildi, 2026 yılının aynı döneminde toplam uçak trafiği 11 bin 79’a yükseldi. Açıklanan bu verilere göre toplam uçak trafiği 851 uçuş ile yüzde 8,32 arttı.

İç hat uçak trafiği 2025’te 10 bin 173 iken 2026’da 10 bin 973’e çıktı, iç hat uçak trafiğindeki artış 800 uçuş ve yüzde 7,86 oldu. Dış hat uçak trafiği ise 55’ten 106’ya yükseldi, böylece dış hat uçak trafiğinde 51 uçuş ile yüzde 92,73 artış kaydedildi.

Ticari uçak trafiği de 2025 yılının ilk 8 ayında 5 bin 769 iken, 2026 yılının aynı döneminde 6 bin 590 oldu, ticari uçak trafiğindeki artış 821 uçuş ve yüzde 14,23 olarak gerçekleşti. İç hat ticari uçak trafiği 5 bin 737’den 6 bin 533’e yükselirken, dış hat ticari uçak trafiği 32’den 57’ye çıktı. Buna göre iç hat ticari uçak trafiği yüzde 13,87, dış hat ticari uçak trafiği ise yüzde 78,13 arttı.

YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 25,56 ARTTI

Van Ferit Melen Havalimanı’nda toplam yük trafiği de 2025 yılının aynı dönemine göre arttı. 2025 Ocak-Ağustos döneminde 9 bin 790,33 ton olan toplam yük trafiği, 2026 yılının aynı döneminde 12 bin 292,743 tona yükseldi. Toplam yük trafiğindeki artış 2 bin 502,710 ton ve yüzde 25,56 oldu.

İç hat yük trafiği 2025 yılının aynı döneminde 9 bin 678,253 ton iken 2026 yılında 12 bin 155,771 tona yükseldi, iç hat yük trafiğindeki artış yüzde 25,60 olarak kaydedildi. Dış hat yük trafiği ise 111,780 tondan 136,972 tona yükseldi, dış hat yük trafiğindeki artış yüzde 22,54 oldu.

KARGO TRAFİĞİNDE DÜŞÜŞ

Kargo trafiğinde ise 2025 yılının aynı dönemine göre düşüş kaydedildi. Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 Ocak-Ağustos döneminde 590,367 ton olan toplam kargo trafiği, 2026 yılının aynı döneminde 479,089 tona geriledi. Buna göre toplam kargo trafiği 111,278 ton ve yüzde 18,85 azaldı. İç hat kargo trafiği 590,367 tondan 478,889 tona geriledi, iç hat kargo trafiğindeki düşüş 111,478 ton ve yüzde 18,88 oldu. Dış hat kargo trafiği ise 2025 yılının aynı döneminde hiç olmazken, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 0,2 ton olarak kaydedildi.