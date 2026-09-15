Van’da serinlemeye başlayan havalar Van Gölü sıcaklığında da kendini gösterdi. Yapılan son ölçümlere göre Van Gölü’nün Kuzeydoğu ve derin kesimlerinde yüzey sıcaklığının 20.5°C seviyelerine indiği açıklanırken, güney kesimlerinde ise sıcaklığın 22°C civarında seyrettiği kaydedildi.

Van Yyü Mustafa Hoca

SOĞUMA EĞİLİMİNE GİRİLDİ

Konu ile ilgili olarak paylaşım yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, konuya dikkat çekti.

Akkuş; “Sonbahar, Van Gölü’nde etkisini göstermeye başladı. Kuzeydoğu ve derin kesimlerde yüzey sıcaklığı 20.5°C seviyelerine inerken, güney kesimlerde sıcaklık halen 22°C civarında seyrediyor. Son veriler (14.09.2026) gölün kademeli olarak soğuma eğilimine girdiğini gösteriyor” paylaşımını yaptı.

Whatsapp Image 2026 09 15 At 13.18.09

Kaynak: Ramazan Çetin