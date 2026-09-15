Van’da serinlemeye başlayan havalar Van Gölü sıcaklığında da kendini gösterdi. Yapılan son ölçümlere göre Van Gölü’nün Kuzeydoğu ve derin kesimlerinde yüzey sıcaklığının 20.5°C seviyelerine indiği açıklanırken, güney kesimlerinde ise sıcaklığın 22°C civarında seyrettiği kaydedildi.

SOĞUMA EĞİLİMİNE GİRİLDİ

Konu ile ilgili olarak paylaşım yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, konuya dikkat çekti.

Akkuş; “Sonbahar, Van Gölü’nde etkisini göstermeye başladı. Kuzeydoğu ve derin kesimlerde yüzey sıcaklığı 20.5°C seviyelerine inerken, güney kesimlerde sıcaklık halen 22°C civarında seyrediyor. Son veriler (14.09.2026) gölün kademeli olarak soğuma eğilimine girdiğini gösteriyor” paylaşımını yaptı.