Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konservatuvarın 2025-2026 eğitim dönemindeki müzik, resim, tiyatro ve halk oyunları yetenek kurslarına katılan öğrencilerden 21’i, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim görmeye hak kazandı.

Öğrencilerin 18’i üniversitelerin müzik ve halk oyunları alanlarındaki bölümlerine, 3’ü ise Van Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin resim bölümüne yerleşti. Başarılı öğrenciler, Konservatuvarda düzenlenen programda ödüllendirildi. Öğrencilerin elde ettiği başarıda ailelerinin desteğinin yanı sıra yetenek sınavlarına hazırlık sürecinde görev alan 28 konservatuvar eğitmeninin emeği de önemli rol oynadı.

Öğrencilerin yetenek sınavlarına hazırlanma sürecinde görev alan 28 konservatuvar eğitmeni, müzik, resim, tiyatro ve halk oyunları alanlarında eğitim verdi. Eğitmenler, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasının yanı sıra sanatsal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürüttü.

2023 yılında kurulan Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, yetenek kursları ve yaz okullarının yanı sıra yıl boyunca düzenlediği konser, gösteri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kentte sanat faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

Konservatuvar bünyesinde Van Oturma Gecesi Topluluğu, Kadınlar Korosu, Çocuk Korosu, Tasavvuf Müziği Topluluğu, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu, Halk Oyunları Topluluğu ve Tiyatro Topluluğu faaliyet gösteriyor.

Ücretsiz eğitim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Konservatuvar, farklı yaş gruplarından çocuk, genç ve vatandaşları sanatla buluştururken, yeni eğitim dönemlerinde daha fazla çocuğa ve gence ulaşmayı da hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının “Kentin Sanat Işığı” sloganıyla çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine yönelik çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.