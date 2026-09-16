Tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Erciş üzümünün yetiştirildiği Salihiye Mahallesi'ndeki bağlarda hasat dönemi başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2020 yılında coğrafi işaretle tescillenen Erciş üzümü, bölgedeki üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İlçede 30 yıldır üzüm yetiştiren, 4 çocuk ve 6 torun sahibi Yakup Özlek, ailesinin yaklaşık 300 yıldır bağcılıkla uğraştığını söyledi. Özlek, 7 dönümlük bağında yetiştirdiği yaklaşık 7 ton üzümü başta çevre il ve ilçeler olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine pazarladığını belirterek, "Tarihi Urartulara uzanan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Erciş karası, 2020 yılında tescillendi. Bu bizim için çok kıymetliydi.

Bu yıl yetiştirdiğimiz yaklaşık 7 ton üzümü yakın il ve ilçelere kilosunu 70 TL'den satıyoruz. Bağ bozumu başladı. Her yıl bu aylarda üzüm hasadı yapıyoruz. Mevsimin bitişine doğru üzüm pekmezi de yapıyoruz. Onu da yine dışarıya pazarlıyoruz. Böylece yetiştirdiğimiz üzümleri farklı şekillerde değerlendiriyoruz" dedi.