Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ağustos 2026 dönemine ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri yayımlandı. Verilere göre Van’ın da yer aldığı TRB bölgesi, yıllık konut fiyat artışının en yüksek gerçekleştiği bölge oldu.

Kalite etkisinden arındırılmış konut fiyat değişimlerini izleyen Konut Fiyat Endeksi, Ağustos 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesine yükseldi. KFE, geçen yılın aynı ayına göre nominal (resmi olarak belirtilen) olarak yüzde 23 arttı. TÜFE ile düzeltilmiş reel değişim ise yüzde 6,5 azalış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut fiyatlarının yıllık nominal değişiminde en yüksek artış yüzde 27 ile Van’ın da yer aldığı TRB bölgesinde kaydedildi. En düşük yıllık nominal artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bulunduğu TR21 bölgesinde oldu.

TRB bölgesi; İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre TRB1 ve TRB2 olmak üzere iki alt bölgeden oluşuyor. TRB1 bölgesinde Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli yer alırken, TRB2 bölgesini Van, Bitlis, Hakkari ve Muş oluşturuyor.

Ağustos 2026 döneminde yeni kiracıların kira değişimlerini izleyen Yeni Kiracı Kira Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 336,2 seviyesine çıktı. Endeksteki yıllık nominal artış yüzde 26,4 olurken, reel değişim yüzde 3,9 geriledi.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş’un yer aldığı TRB2 bölgesinde yeni kiracı kira endeksi yıllık bazda yüzde 22,4 arttı.

Üç büyük ilde konut fiyat endeksi yıllık bazda İstanbul’da yüzde 26,3, Ankara’da yüzde 24,8, İzmir’de ise yüzde 23,3 arttı. Yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış ise İstanbul’da yüzde 34,5, Ankara’da yüzde 28,3 ve İzmir’de yüzde 25,5 olarak kaydedildi.

Yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde görülürken, en düşük artış yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın bulunduğu TR21 bölgesinde gerçekleşti.