Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin verilerine göre il genelinde bugün ve yarın az ve parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre Van’da 17 ve 18 Eylül günlerinde az ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü ise Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haftalık tahminlerde Van için cumartesi günü yağış öngörülürken, yağışın il genelinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Van’da 3 günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Başkale;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Çaldıran;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Çatak;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Edremit;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Gevaş;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Gürpınar;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

İpekyolu;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Özalp;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Saray;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı

Tuşba;

17 Eylül Perşembe: Az bulutlu

18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

19 Eylül Cumartesi: gök gürültülü sağanak yağışlı