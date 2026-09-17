Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin verilerine göre il genelinde bugün ve yarın az ve parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre Van’da 17 ve 18 Eylül günlerinde az ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. 19 Eylül Cumartesi günü ise Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haftalık tahminlerde Van için cumartesi günü yağış öngörülürken, yağışın il genelinde yer yer etkili olması bekleniyor.
Van’da 3 günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Başkale;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Çaldıran;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Çatak;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Edremit;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Gevaş;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Gürpınar;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
İpekyolu;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Özalp;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Saray;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı
Tuşba;
17 Eylül Perşembe: Az bulutlu
18 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
19 Eylül Cumartesi: gök gürültülü sağanak yağışlı