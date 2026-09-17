AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci, kapsamlı evrak ve doküman kontrolleriyle başladı.

14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek akreditasyon süreci kapsamında ekiplerin sınav öncesi hazırlıkları titizlikle sürdürülürken, ilk aşamada ekip yapılanması, personel yeterlilikleri, görev ve sorumluluklar, operasyonel planlama, ekipman ve lojistik kapasite, kayıt ve raporlama süreçleri ile ilgili doküman ve evraklar kapsamlı şekilde değerlendirilmeye başlandı.

IRNAP sürecinin önemli aşamalarından biri olan evrak ve doküman kontrolleriyle Van AFAD arama ve kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlarda gerçekleştireceği operasyonlara ilişkin kurumsal hazırlık düzeyi, operasyonel planlama kabiliyeti, görev dağılımı, kayıt sistemleri ve standartlara uygun çalışma süreçleri değerlendiriliyor.

Sınav süreci yalnızca saha uygulamalarından ibaret olmayıp, ekip organizasyonu ve görev dağılımları, personel ve ekip yeterlilikleri, operasyonel planlama ve dokümantasyon, haberleşme ve koordinasyon süreçleri, ekipman ve lojistik hazırlıklar, güvenlik ve iş sağlığı süreçleri, saha operasyonlarına ilişkin kayıt ve raporlama, sevk, idare ve yönetim kapasitesi gibi birçok başlık altında kapsamlı bir değerlendirmeyi içeriyor.

Önceki gün başlayan evrak ve doküman kontrol aşamasıyla birlikte ekiplerin saha uygulamalarında göstereceği performansın yanı sıra afet yönetiminin önemli unsurlarından olan planlama, organizasyon, kayıt, raporlama ve operasyonel disiplin alanlarındaki yeterlilikleri de kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

"IRNAP sınavının 12. saatinde operasyonlar tüm gerçekliğiyle devam ediyor"

AFAD İl Müdürlüğü eğitim ve tatbikat alanında INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınavı kapsamında yürütülen yoğun operasyonel değerlendirme sürecinde 12. saate girilirken, arama ve kurtarma ekiplerin farklı senaryolara yönelik müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BOO (Base of Operations - Operasyon Üssü/Ana Kamp) kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte operasyonun lojistik, idari ve koordinasyon merkezi aktif şekilde kullanılırken, ekipler kendilerine verilen görev ve senaryolar doğrultusunda sahadaki müdahale faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler ayrıca yüksekten yaralı kurtarma senaryosu kapsamında yüksekten erişim, güvenli yaklaşma, teknik kurtarma sistemlerinin kurulması, yaralıya ulaşılması, güvenli tahliye ve operasyon sonlandırma aşamalarını uygulamalı olarak gerçekleştiriyor.

"IRNAP sınavı 19. saatinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor"

AFAD İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) Sınavımız kapsamında gerçekleştirilen operasyonel değerlendirme sürecinde 19. saate ulaşılırken, arama ve kurtarma ekipleri sahadaki çalışmaları kesintisiz ve yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Saatlerin ilerlemesine rağmen ekipler, kendilerine verilen görevleri belirlenen operasyon prosedürleri ve senaryo akışları doğrultusunda yüksek disiplin, koordinasyon ve ekip çalışması içerisinde yerine getiriyor. Operasyonun merkezinde yer alan BOO (Base of Operations - Operasyon Üssü/Ana Kamp) aktif şekilde kullanılırken; ekiplerin sahaya sevk ve idaresi, lojistik ihtiyaçların yönetimi, ekipman organizasyonu, görev planlaması ve operasyonel koordinasyon süreçleri eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Her aşaması titizlikle takip edilen sınav sürecinde dayanıklılık, koordinasyon, teknik yeterlilik, ekip disiplini ve operasyonel kapasite sahada kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Ekiplerin sahadaki mücadelesi gecenin ilerleyen saatlerine rağmen tüm yoğunluğuyla ve kesintisiz şekilde devam ediyor.

Enkaz alanında gerçekleştirilen operasyonlarda ekipler, kirli ve temiz çalışma süreçlerini belirlenen operasyon düzeni içerisinde uyguluyor.

Enkaz üzerinde güvenli çalışma alanlarının oluşturulması, arama faaliyetlerinin sistematik şekilde yürütülmesi, yaralıya erişim ve kurtarma tekniklerinin uygulanması, kirli çalışma alanından temiz çalışma alanına geçişin kontrollü şekilde sağlanması, kullanılan ekipmanların operasyon sonrasında uygun şekilde yönetilmesi, ekip ve personel güvenliğinin her aşamada gözetilmesi gibi kritik süreçler eş zamanlı olarak değerlendiriliyor.

Sınavın önemli uygulamalarından biri olan yüksekten yaralı kurtarma çalışmalarında ise ekipler; teknik donanım, ip sistemleri, emniyet tedbirleri ve ekip koordinasyonunu bir arada kullanarak senaryo gereği yaralıya güvenli şekilde ulaşılması ve tahliye edilmesine yönelik operasyon gerçekleştiriyor" denildi.