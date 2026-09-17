Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile meclis asil ve yedek üyeliği seçimlerinin tarihine ilişkin; İlçe Seçim Kurulu kararı yayımlandı. Alınan karar gereği; Van TSO Organ Seçimleri 24 Ekim 2026 - Cumartesi tarihinde, 09.00--17.00 saatleri arasında yapılacak.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından paylaşılan İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yazısında, oda organ seçimlerinin 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Yazıda Van TSO Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda, oda organ seçimlerinin 24 Ekim tarihinde yapılmasının talep edildiği belirtildi. İlçe Seçim Kurulu da Ticaret ve Sanayi Odaları meslek komitesi ve meclis seçimlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla söz konusu tarihi uygun gördü.

İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, seçim tarihinin yanı sıra 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/44 sayılı kararın da Van TSO’ya iletildiği belirtildi. Yazının ekinde ayrıca 3 sayfalık seçim takviminin bulunduğu kaydedildi.