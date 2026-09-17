Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 Ağustos ayı verilerine göre Türkiye genelinde Ağustos ayında 127 bin 410 konut satılırken, Van’da bin 54 konut satışı gerçekleşti. Van’daki konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında azaldı.

Van’da Ağustos ayında satılan bin 54 konutun 405’i ilk el, 649’u ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayında Van’da bin 97 konut satılmıştı. Böylece konut satışları yıllık bazda 43 adet geriledi. Van, Ağustos ayındaki bin 54 konut satışıyla Türkiye genelinde 30’uncu sırada yer aldı, Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ise Elazığ’ın ardından ikinci sırada bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağustos ayında Elazığ’da bin 273, Van’da bin 54, Erzurum’da 897, Malatya’da 809, Bitlis’te 671, Kars’ta 460, Erzincan’da 409, Ağrı’da 386, Bingöl’de 375, Muş’ta 334, Iğdır’da 193, Tunceli’de 112, Ardahan’da 72 ve Hakkari’de 68 konut satıldı.

Türkiye genelinde ise Ağustos ayında 127 bin 410 konut satılırken, bu satışların 44 bin 378’i ilk el, 83 bin 32’si ikinci el konutlardan oluştu. İlk el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 19,4 oranında geriledi.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 65,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde en fazla konut satışı 20 bin 426 ile İstanbul’da gerçekleşirken, en az konut satışı 68 ile Hakkari’de kaydedildi.